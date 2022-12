En recordança a Jordi Barcons

Jordi Barcons amb Leo Manau en una cantada a Sant Llorenç

"Dolç el núvol abriga el tossalempès per l’aire de ponent,mentre el cant dels nostres que se’n vantristament va sonant a dins la vall.Adéu-siau, adéu-siau,el vent us portarà la nostra crida.Ben abraçats abans del darrer adéu,fins que ens trobem de nou.Altres jorns de joia els cants seransi tots de nou ens retrobem,I sinó, cantant recordarem,ben units i amb amor nostres germans.A Jordi Barcons i Mujal, amic i cantaire de la Coral Estel de Sant Jordi de Solsona, membre de la junta i motor de l'entitat durant molts anys. Volem adreçar aquestes paraules a qui amb la seva dedicació, bon fer, alegria, bondat i bon humor, va fer de la nostra coral, una coral una mica millor. Vam tenir la sort de compartir molts moments, cançons i músiques que perviuran per sempre al cor i la memòria de la nostra entitat. Gràcies per tot, Jordi!També volem aprofitar aquestes paraules per transmetre a la família i amics del nostre company, tot el nostre afecte, suport i consol possible en aquests moments tant tristos.Tal com diu la cançó, “ben abraçats abans del darrer adéu, fins que ens trobem de nou”.Coral Estel de Sant Jordi de SolsonaSolsona, 21 de desembre de 2022”