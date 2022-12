​Nadal, llum i misteri

El 25 de desembre, l’Orfeó Nova Solsona presenta, com cada any, el seu concert de Nadal.Aquest any, el concert inclourà, nadales tradicionals i alguna peça de laNADAL, LLUM I MISTERI és un(1922-2011) a la dècada dels 60, a partir de textos de Joan Farràs i Tort (1926-2015). Aquest cicle de cançons per a veus mixtes va adquirir una important popularitat dins el món coral del nostre país i compten amb un acompanyament per a piano que els infon més transparència i expressivitat.Aquest any, el moviment coral català commemora el centenari del naixement de Francesc Vila , director, compositor i pedagog i capdavanter en el món coral amb l’aportació de cançonsoriginals, harmonitzacions i adaptacions corals de cançons d’arreu. Vila es va implicarespecialment en el projecte, impulsat per l’Orfeó Nova Solsona i culminat l’any 2006, deA més d’aquesta obra, l’Orfeó, juntament amb Marc Castellà al piano, interpretarà algunesnadales de diferents indrets harmonitzades per un compositor del qual enguany també secelebra el centenari del seu naixement. Es tracta deFinalment, el cor solsoní també oferirà algun fragment de l’obra que ha constituït el seuprojecte principal durant aquest any: la Petite Messe Solennelle de Giaochino Rossini (1792-1868).Enguany el concert de Nadal de l’OrfeóEl concert es durà a terme el. El preu de l’entrada és gratuït per als socis de l’Orfeó, costa 10 euros per als no socis i 5 euros per als infants de fins a 14 anys. Es poden obtenir les entrades a través de la pàgina web entradessolsones.com o a taquilla abans del concert.