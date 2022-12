​Darrera campanya de donació de sang de l'any a Solsona

II RECOLLIDA SOLIDÀRIA D'ALIMENTS

de sang per atendre les necessitats dels pacients ingressats en clíniques i hospitals. La sang no es pot fabricar i l'única manera d'assegurar-nos que tothom tindrà la necessària és la donació altruista. Per això, des del Banc de Sang i amb el lema DONAR SANG ÉS FER L'AMIC INVISIBLE DE VERITAT, convidem a tothom a fer el millor regal per aquests dies: anar a donar sang.pel canvi d'hàbits de la ciutadania: ponts i dies festius, celebracions, vacances, etc., un nivell que es considera baix. Cal mantenir un ritme de donacions constant també al Nadal, clau per iniciar el 2023 amb unes condicions òptimes.A més a més,, un dels components sanguinis que obtenim de la vostra donació, caduquen al cap de 5 dies i són imprescindibles per a persones en procés oncològic.Recordeu reservar cita prèvia a donarsang.gencat.catCol·labora: Un any més i en la darrera convocatòria 2022 del Banc de Sang i Teixits a Solsona,. Gràcies a la seva gentilesa, gaudireu d'un dolç refrigeri i us emportareu un bonic detall de regal.Ajuda'ns a millorar les reserves, vine @donarsang, omple la bossa i fes un regal de vida i generositat.T'animes? T'esperem!L'Associació de Donants de Sang del Solsonès, amb la col·laboració de, emprendrà, per segon any consecutiu, unade desembre dins el marc de la darrera campanya de donació de sang d'enguany a Solsona.Es tracta d'una iniciativa impulsada perUs animem a fer aportacions de productes alimentaris bàsics, de primera necessitat, com ara: cereals d'esmorzar, conserves, farina, llegum sec, oli d'oliva i de gira-sol, sucs de fruita,...S'habilitarà undins l'horari de la mateixa jornada d'extracció (de 10 a 14 i de 16 a 21 hores).Els aliments es destinaran ali es distribuiran entre les famílies més necessitades. Ens agradarà poder comptar amb la vostra generositat, qualsevol aportació serà benvinguda per reomplir-lo i no deixar a ningú desatès.I des de la nostra Associació només ens resta desitjar-vos un Bon Nadal i un immillorable Any 2023! ... el que donem és el que ens defineix. Aquestes Festes i sempre doneu sang, compartiu la vida!Salut!