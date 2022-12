Les treballadores familiars del Consell Comarcal demanen una millora salarial

Una situació encallada des de l'any 2017

Cronologia de les negociacions

Els representants dels treballadors del Consell Comarcal del Solsonès han adreçat un comunicat als representants polítics del Consell, fent palesa la sevaenvers els múltiples escrits, trobades i peticions que des dels treballadors i representants s’han anat succeint des de l’any 2017 en relació a lad’aquest Consell, i que per molt bona voluntat política que reiteradament es comunica que existeix, es troben finalitzant l’any 2022 sense haver-hi trobat solució.En el comunicat, remarquen que "l’administració pública ha de servir per prestar un bon servei als ciutadans, però també ha de ser justa amb el tracte que reben els seus treballadors". Reconeixen "la voluntat política en trobar una solució i que les companyes treballadores familiars puguin percebre un salari digne que no quedi per sota el conveni col·lectiu de Catalunya", però lamenten que "és una vergonya que des del 2017 no hagueu estat capaços de traduir les voluntats, en accions que resolguin aquesta situació lamentable."Remuntant en el temps, no obstant es té constància per manifest dels diferents comitès quedel col·lectiu de les treballadores familiars, el 07 de novembre de 2017, consta en acta de celebració de la reunió entre el representants dels treballadors i l’empresa la “ petició de canviar la categoria laboral de les treballadores familiars entre d’altres, vista la duresa de la tasca que assumeixen i el baix sou que perceben ”. Des d’aquesta primera constància escrita, que no verbal, han anat passant els anys reiterant-se les mateixes peticions i amb la promesa que algun dia, la RLT ( Relació de Llocs de Treball) acabaria fent justícia a aquesta precària situació.Actualment, la RLT es troba en fase de confecció i negociació des del juny de 2018 quan es va adjudicar la seva contractació a una empresa externa. Vista la demora en el temps, i laimpossibilitat de la seva aplicació,els treballadors del Consell varen adreçar novament una petició per tal que es resolgués la situació de manera imminent.Seguidament, es va mantenir una reunió amb els representants de l’empresa (Josep Caelles, Ferran Ginestà i Marc Carrera) per intentar trobar solució definitiva a la problemàtica amb el compromís per part de l’empresa de sol·licitar els pertinents informes jurídics i econòmics als departaments implicats, sobre la viabilitat de poder millorar les condicions laborals de les treballadores familiars, d’una vegada per totes., es torna a realitzar una reunió per informar als treballadors que encara els mancava rebre dos informes. El dia 05 de desembre, es té constància que l’empresa ja disposa dels informes sol·licitats, i en data 13 de desembre, després de la insistència per part dels treballadors es comunica per part de l’empresa, mitjançant correu electrònic “ hem demanat aclariments dels informes. Tant bon punt com els tinguem us n’informarem.”Vista la resposta rebuda,es manté novament una reunió amb l’empresa amb caràcter urgent per aclarir aquesta resposta. En la qual s’informa que consideren que els informes emesos són ambigus i que creien convenient sol·licitar una opinió d’una empresa externa.A la vista del tot aquest despropòsit temporal que porta allargant-se molts anys, es reiteren en la decepció i neguit i manifesten:- El col·lectiu de les Treballadores Familiarsi que les faci deixar de ser susceptibles de poder rebre les ajudes a col·lectius amb risc d’exclusió social. Només que es tingués encompte la percepció econòmica que el Consell Comarcal ja rep del contracte programade la Generalitat de Catalunya, seria suficient per fer front a l’increment de salarid’aquestes treballadores.que han de fonamentar la decisió de l’empresa són entot cas els emesos pels funcionaris que exerceixen les funcions de secretaria iintervenció, i també el del cap del Departament de Personal, potestats transferides perl’ordenament jurídic i que reserva exclusivament a aquestes figures.- Estan cansades d’haver-se de contentar amb "la voluntat política", i diuen prou: estan cansades que el Conselli contra la seva discriminació ide treballadores del Consell Comarcal del Solsonès, "existeixin col·lectius precaris i vulnerables per culpa d’una mala política retributiva i una mala gestió acompanyada d’ineficàcia i ineficiència, existint un important superàvit econòmic en l’ens."