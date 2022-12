Kadınlar vardır: quatre cròniques sobre la vida de les dones d’Istanbul és una conferència que vol il·lustrar la situació de diverses dones d’Istanbul. La xerrada, organitzada pel), es durà a terme el proper dimecres 28 de desembre a les set de la tarda a la Biblioteca Carles Morató de Solsona.La conferència anirà a càrrec de la periodista Anna Montraveta Riu , que va estar estudiant un Erasmus a la ciutat turca el 2021. A Istanbul va escriure una sèrie de cròniques sobre la vida a la ciutat de diferents dones amb motiu del seu, que posteriorment va ser publicat a la revista Nationalia. A més, amb aquests mateixos articles va guanyar la primera edició del Premi Lluís Espinal de Periodisme Social i de Denúncia Durant la xerrada, per una banda, es farà una, així com de les diferents lluites feministes actuals. Per altra banda,, posant la mirada en la diversitat, l’opressió comuna i la sororitat entre totes elles.