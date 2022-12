​Li roben el nadó del ventre

Ésper assimilar què vol dir. Com tota lanotícia. Perquè és tan esgarrifosa que fa moltíssima ràbia, tristor i desesperació haver de creure-se-la.De nadons robats , durant el franquisme i més enllà, Espanya n’és una experta. I té premi extraordinari en inventar-se històries en no esclarir els fets ni jutjar els cruels culpables. De dones, però, també n’hi havia moltes d’involucrades. I d’ordes religioses, desorientades, adorant un déu inhumà, també.Els hi podien arribar a prendre, tot just després d’infantar-los.. Elles reclamaven veure’ls i se’ls negava aquest dret tan fonamental. De mares solteres o republicanes passaven a famílies catòliques i addictes al règim franquista. Ningú no ha pagat per aquests crims.. I tal i com van les coses, no vull ni imaginar ―però cal pensar-ho―, que es multipliqui exponencialment. Un altre dels defectes de l’excés d’informació i desinformació a les xarxes: les imitacions, plagis i còpies, fins i tot de delictes.En una època en què―dedicada a la compra i venda de segona mà geolocalitzada a través de l’aplicació mòbil en funció de la proximitat respecte a la posició de l'usuari―, ofereix molt bones prestacions, ara resulta que pot ser un perill mortal.Una noia de vint anys, embarassada de nou mesos, ha estatque estava a punt de donar a llum. Vivia a Veracruz, a Mèxic, i va avisar la família que anava a trobar-se amb una noia que havia conegut per Internet i que li havia ofert regalar-li tota la roba que tenia de la seva filla.Confiada, la mexicana, va concertar una cita. I, a casa seva, mai més van tornar a veure-la. Alarmats els familiars, veient que no tornava, van denunciar els fets.Què havia passat? La noia que li havia promès el regal, va començar per raptar-la. Després, amb l’ajuda d’un home... la notícia no concreta molt bé com van fer-ho, però diu que li van extreure la criatura del ventre. Van matar-la per quedar-se amb la seva criatura. Qui pot entendre dos cors i dos caps tan degenerats i malalts?La Fiscalia Especialitzada en Investigació de Delictes de Violència contra la Família, Dones, Nens, Nenes i Tràfic de Persones va fer detenir els dos delinqüents responsables per delicte de desaparició i per presumpte delicte de feminicidi.Com a societat estemI molts d’aquests llindars tenen a veure amb dones. Amb accions perpetrades contra elles.És una urgència de la nostra societat tenir com a prioritat fonamental aprofundir en el coneixement de valors tan bàsics com no matar, no enganyar, no segrestar, no robar... per poder viure més com persones que com bèsties.I és que les dones, tan menystingudes, silenciades, maltractades, violades, assassinades... ara, també hauran de patir per si els volen robar els nadons del ventre. Aturem-ho tot, ja!