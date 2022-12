L'Argentina batega d'alegria al Passeig Pare Claret de Solsona

L'afició argentina s'ha congregat en establiments com El Ral al Passeig de Solsona Foto: Ramón Estany

ja és etern. L'Argentina, liderada pel seu capità i ja, sense debats, el millor jugador de la història, ha vençut en una tanda de penals contra França després d'un empat a tres d'infart. En fins a dues ocasions els argentins s'han avançat al marcador, però la resistència francesa, liderada per Kylian Mbappé, ha forçat que tot es decidís als onze metres. Messi guanya el títol que li faltava i tanca, de la manera més èpica, una trajectòria que serà recordada per diverses generacions.Si els aficionats de lavan celebrar la victòria contra Espanya primer i contra Portugal després, els originaris de l'han estat els protagonistes aquest diumenge per celebrar el triomf absolut de la seva selecció contra la francesa en un partit èpic decidit des del punt de penal.Vàries desenes d'aficionats de la selecció Argentina (tinguem en compte que a Solsona hi ha empadronats,a 1 de gener del 2022, 42 argentins) han fet ventar les seves banderes, han fet sonar els clàxons dels cotxes i han ballat i cantat per celebrar la soferta victòria del seu combinat , després d'empatar a 2 en el temps reglamentari, a 3 després de la pròrroga, i guanyar als penals.ja té el gran trofeu que li faltava, i els aficionats argentins de Solsona, el goig de celebrar el Mundial plegats a