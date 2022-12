​Els amics de la bici organitzen la 5a pedalada per «La Marató»

Enguany, amb més motius que mai per les malalties del cor, més d'un amic de la bici ha hagut de ser intervingut d'aquesta dolència. El dia 18 tots amb bici. Anirem a veure les cambres de Llera i la creu de l'Encontrella. Si teniu una bici que funcioni, us hi esperem! l sinó poseu oli a la cadena i segur que funcionarà.Sortirem al portal del Camp a les 10 i farem un recorregut d'uns 15 km. de nivell baix i anirem a visitar les cambres de Llera a on a la Guerra Civil s'hi van refugiar als emboscats i tot seguit la Creu de l'Encontrella, arribarem fins a Santa Maria de Lladurs, baixaren per Om, tot a plom, al grau la Ribareta tos amb bicicleta fins a la Cabana Blanca i la Font del Corb fins a dalt al camp i final del trajecte.Som-hi, us hi esperem! Tots hi sereu benvinguts, petits i grans!