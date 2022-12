​La biblioteca solsonina obre les inscripcions per a un laboratori de lectura en família sobre el llop ferotge

Arriba a la Biblioteca Carles Morató de Solsona unamb infants d’entre 5 i 8 anys. “Expedient Panxa Plena: el cas del llop ferotge” és el títol de l’activitat, que repta l’equip d’investigadors a col·laborar en un dels casos més complexos de les darreres dècades per capturar el personatge més buscat de tota la literatura infantil i juvenil. Es durà a terme el dimarts 3 de gener a dos quarts d’onze del matí i les places sónlimitades, per la qual cosa cal inscriure-s’hi amb antelació., conèixer alguns dels tractaments que la literatura fa d’aquest animal, donar a conèixer àlbums il·lustrats de qualitat protagonitzats per un llop i prendre consciència de la creativitat d’alguns autors i il·lustradors són els objectius d’aquest nou laboratori de lectura. Per això, l’equip d’investigadors haurà d’ajudar la policia a resoldre el cas d’en Panxa Plena, a qui se li imputen desenes de delictes, amb anàlisi de proves, entrevistes a testimonis i escorcolls, entre d’altres.Aquesta activitat és, però requereixa la biblioteca, o bé per telèfon, al 973483839, o per correu electrònic a biblioteca.solsona@ajsolsona.cat . Les places són limitades. Ho organitza la Biblioteca Carles Morató amb el suport de la Central de Biblioteques de Lleida.