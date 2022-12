Totes les activitats que podem fer a Solsona aquest cap de setmana

Divendres 16 de desembre

Dissabte 17 de desembre

Diumenge 18 de desembre

a càrrec de l’alumnat de 4t de l’escola SetelsisOrganització: escola SetelsisLloc: teatre comarcal de Solsona Hora: matí (dues sessions)a càrrec de l’alumnat de l’Escola Arrels IOrganització: Escola Arrels ILloc: Escola Arrels I Hora: de 10.15 a 11 hActivitat oberta a les famíliesActivitat organitzada en benefici de La Marató de TV3a càrrec de l’alumnat de 4t de l’Escola Arrels IOrganització: Escola ArrelsLloc: teatre comarcal de SolsonaHora: de 10.15 a 16.15 hActivitat oberta a les famíliesActivitat organitzada en benefici de La Marató de Tv3Organització: Consell Esportiu del SolsonèsLloc: auditori de la sala polivalentHora: 18 h, de Pep Divins, amb l’edició i les xilograes de Marta Ricart, a càrrec de l’autor, l’editora i la cantant Monsterrat IsantaOrganització: Edicions A PamsCol·laboració: Biblioteca Carles MoratóLloc: saló de les Homilies d’Organyà de la Biblioteca Carles MoratóHora: 19 hOrganització: Consell Cultural Francesc RibaltaAmb el suport del Consell Comarcal del Solsonès i l’Institut d’Estudis IlerdencsLloc: pati gòtic del Consell Comarcal del SolsonèsHora: 20 hLa Voluntària dins la programació del Cicle Gaudí Organització: Ajuntament de Solsona (regidoria de Cultura)Lloc: teatre comarcal de SolsonaHora: 21.30 hEntrades a: www.entradessolsones.comOrganització: Escola de Dansa SolsonaLloc: sala polivalentHora: 21 hActivitat organitzada en benefici de La Marató de TV3 “De l’exili al Museu” . El gener de 1939, una hora abans que entressin les tropes nacionals a Solsona, una part de les obres del Museu van ser desallotjades en direcció a la frontera francesa. Algunes s’enviaren a Ginebra i un bon nombre van quedar dispersades entre Vic i Darnius. Algunes obres van tardar temps a ser localitzades, i n’hi haalgunes que encara cal recuperar.Organització: Museu de SolsonaLloc: Museu de SolsonaHorari: dissabte 17 de 10 a 19 h /diumenge 18 de 10 a 13 hPreu: 5 € per personaActivitat organitzada en beneci de La Marató de TV3Cal reserva prèvia a museu@museusolsona.cat / 972 48 21 01Màxim quatre persones per grupConsulteu més informació a la pàgina web del Museu i a les xarxes socials.Recorregut amb el trenet de Nadal per carrers centrals de SolsonaOrganització: Ajuntament de Solsona (regidories d’Educació i Cultura)Col·laboració: Unió de Botiguers i Comerciants de Solsona (UBIC)Lloc: sortida des de la plaça del CampHorari: d’11 a 14 h i de 17 a 20 h (en franges horàries de 45 min.)Dies 17, 18, 22, 23 i 24 de desembreDia 24 només de matíPreu: 2 € (gratuït per a menors de 3 anys que s’asseguin a la falda d’un/a adult/a).Venda d’entrades a www.entradessolsones.coma càrrec de l’alumnat de l’Escola Municipal de Música Joan RoureOrganització: Escola Municipal de Música Joan RoureLloc: sala polivalentHorari: matía càrrec de l’alumnat de l’Escola Municipal de Música Joan RoureOrganització: Escola Municipal de Música Joan RoureLloc: sala polivalentHora: tardaDe què fa gust la lluna? Muntatge on els llums, la música, l’originalitat i la creativitat dels balls faran brillar els ulls tant com ho fa la llunaOrganització: Club Patinatge SolsonèsLloc: pavelló municipal d’esportsHora: 17 hPreu: 5 € per persona (gratuït per als menors fins a 10 anys)Activitat organitzada en beneci de La Marató de TV3La Capella de la Mare de Déu del Claustre de Solsona acollirà un homenatge a Josep M. Casafont , canonge de la catedral de Solsona i organista de Sant Miquel de Cardona, amb motiu del desè aniversari de la seva defunció.Lloc: Catedral de Solsona. Hora: 18.30 h. Accès lliure, obert a tothom.amenitzat per Alberto PaoloOrganització: Consell de la Gent Gran de SolsonaLloc: Casal Cívic Xavier Jounou. Hora: 19 h