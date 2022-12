​La parròquia de Solsona visita Torreciutat

El dia 3 de desembre un bon nombre de. El grup va sortir de Solsona a les 8 del matí en autocar, passant per Lleida, direcció Barbastre, pantà de “El Grado” i, finalment, arribant a l’esplèndida, majestuosa i sorprenent Església-Santuari de Torreciutat.La visita ja estava tota programada, prèviament, i van començar veient, del motiu de la construcció d’aquest santuari i de persones d’arreu del món que havien experimentat experiències de Fe en les seves vides.Tot seguit van fer unon el guia i els mitjans audiovisuals els mostraren diverses situacions de la vida i de com, encara, avui Déu actua en mig nostre.Van seguir acompanyats per unes guies voluntàries fent elque va fer una acurada explicació de cadascuna de les parts del majestuós retaule d’alabastre de l’altar major, relacionades amb la vida de Jesús i la Sagrada Família.Tot el grup va participar de la, en l’acollidora i artística capella de “La Sagrada Família”; una capelleta de forma poligonal situada al soterrani que es caracteritza per les parets plenes de mosaics, tots referents a la vida de Jesús i la Sagrada Familia.Seguidament visitaren eldes de diferents indrets d’arreu del món.Van fer el dinar de grup en una sala, ben condicionada i cedida sols per a ells.A les 4 de la tarda sortiren cap aon tenien programada la visita al “Museu dels màrtirs Claretians”. Allí un frare els va fer la visita guiada tot explicant i recordant amb diferents mostres les duríssimes execucions de 32 frares i novicis Claretians, portades a terme l’agost de 1936.Van gaudir plegats d’una grata i completa sortida parroquial. Esperen poder-ne fer moltes més!