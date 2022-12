​A la venda les entrades dels Pastorets de Solsona

Funcions

són els pastorets que tradicionalment s’han representat a Solsona i que Lacetània Teatre porta als escenaris solsonins. Fidelsal text i esperit de l’autor, amb els anys s’han anat incorporant decorats, elements escenogràfics i cançons que ja formen part de l’imaginari col·lectiu de les festes de Nadal aSolsona.L’any passat es van haver de cancel·lar les representacions a l’últim momenti fa dos anys us presentàvem uns Pastorets “de resistència” marcats per lesestrictes mesures d’aforament i de limitació del nombre d’actors. La situació actual ens animaa tornar a fer uns Pastorets que ens permetinque va imaginar Josep Maria Folch i Torres, amb l’escenografia tradicional i música en directe.Els pastorets d’aquest any, dirigits per, apleguen un total de 52 persones en escena, compten amb un equip tècnic de 14 persones i recuperen les cançons que s’hi cantaven tradicionalment. Cada any s’incorporen nous actors i actrius a la família delspastorets i en aquest sentit ens fa molta il·lusió la col·laboració de l’Aquest any, que Lacetània Teatre en celebra 40, volem agrair a tothom qui ha col·laborat alsPastorets i que els ha anat construint: directors, actors, tècnics, maquillatge, vestuari, músics,escenografia, decorats, col·laboradors... a tots, gràcies per la vostra aportació.26 de desembre 2022, 1 i 6 de gener de 2023 al Teatre Comarcal de SolsonaTotes les funcions a les 18:00