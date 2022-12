​Els Mossos d’Esquadra detenen set persones per tràfic de drogues a Solsona

Material comissat

Foto: Ramón Estany

Agents de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra de lavan detenir, entre el 13 i el 14 de desembre, set homes com aLaes va iniciar el passat mes d’abril després que els mossos tinguessin sospites que un grup de persones es dedicava a la venda de drogues a Solsona.Durant la investigació els agents. Els distribuïdors, majoritàriament, venien la substància a la via pública i en zones poc transitades, tot i que en ocasions també es desplaçaven al domicili dels compradors.El passat dia 13 es van ferque van finalitzar amb la detenció de set persones. Durant l’operatiu es van comissar diferents quantitats de cocaïna, haixix, marihuana i material per a la seva preparació i distribució.En la majoria dels domicilis es van localitzar, així com diverses peces de cocaïna en roca preparada per tallar i elaborar. També es va localitzar una important quantitat de bitllets fraccionats que feien un total de 7.220 euros.Els detinguts han passat avui a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Solsona, el qual ha. L’altre detingut ha quedat en llibertat amb càrrecs.