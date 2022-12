​El Centre de Formació d'Adults del Solsonès amb La Marató a la seva festa del Nadal

El passat dimarts 13 de desembre, al, vam donar entrada a les festes nadalenques amb un acte molt especial, vinculat aLa, psicòloga, ens va explicar en què consistien les malalties cardiovasculars, quins símptomes podien comportar, seqüeles, etc...Tothom va ser una mica més conscient de la importància del tema i del fet de tenir uns bons hàbits saludables (esport, alimentació, controls...) per prevenir problemes i malalties.L’alumnat va participar activament a la xerrada i, al final, va tenir l’oportunitat de demanar dubtes que li haguessin sorgit i formular noves preguntes.Vàrem sortejar una, que consistia en cinc fantàstiques paneres. El primer premi va tocar a l’Elena Testagorda, alumna de COMPETIC 3 i d’Anglès 1. El segon premi a la Roser Méndez, de COMPETIC 1. El 3r premi a l’Ester Vilafranca, d’Anglès 1 i de COMPETIC 3. El 4t premi a la Ció Gaspà, docent del centre, I el 5è i últim premi al David Seoane, alumne de COMPETIC 3 i Anglès 2.A les paneres hi havia bàsicament productes alimentaris, aportats tant per l’alumnat com pel professorat del centre, de manera voluntària.Tot seguit vàrem projectar la nostra felicitació de Nadal, elaborada amb la participació de l’alumnat del centre i el professorat. Us enviem l’enllaç on la podeu trobar, per si us fa il·lusió fer-hi una ullada. No us quedareu indiferents![youtube]http://youtu.be/qDrq51LH03k[/youtube]Com veieu, els nostres cors bateguen al mateix ritme.Després vàrem passar a gaudir d’un, on tots els/les assistents van poder conversar i intercanviar impressions amb alumnat d’altres ensenyaments i totes les docents.I només ens manca dir-vos que ens oferim per donar-vos la formació que us sigui necessària i estigui al nostre abast. Veniu a informar-vos!“La felicitat només és real quan és compartida”, Jon KrakauerBones festes i feliç 2023!!