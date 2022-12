La Desfilada de Moda de l'alumnat de 4t d'ESO de l'Institut omple el Teatre Comarcal

Presentadors de l'acte Foto: Ramón Estany

Exhibició de Mans i Mànigues Foto: Ramón Estany

Ha esdevingut un esdeveniment esperat per aquestes dates, lade Solsona que s'organitza per recaptar fons pel viatge de fi de curs a Itàlia. Després del parentesis per la Covid l'any 2020, i la desfilada amb mascaretes encara vigents el 2021, aquest 2022 ha tornat amb força aquesta vetllada festiva que mostra el talent musical i interpretatiu dels joves estudiants de l'Institut de Solsona.En un Teatre Comarcal ple de gom a gom, el passat divendres 2 de desembre, una cinquantena d'alumnes i professors van desfilargràcies a la col·laboració d'una desena d'establiments comercials de Solsona.L'espectacle va estar acompanyat de diferents actuacions musicals, teatrals i de dansa damunt l'escenari.Les botigues de roba i complements que hi han col·laborat han estat:La Palmera, La Cotillaira LC7, Weli Weli, Davesas, Tàndem, Ca la Carme, Volem Feina, Mans i Mànigues, La Sabateria i Maxi Diez.