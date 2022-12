El solsoní Manel Jovells, entre els nous patrons de la Fundació Universitària del Bàges

El patronat de la(FUB) ha incorporat aquest dimecres els quatre nous patrons designats per. L'objectiu de la incorporació dels nous patrons de laés eixamplar la representativitat territorial i sectorial de lai incorporar agents que puguin fer aportacions des deper contribuir a la definició de l'estratègia de futur de la universitat.Les persones que s'han incorporat al Patronat sónen representació d'Ampans ien nom de Sant Andreu Salut. El Consell d'Administració d'Avinent Science and Technology SL ha designat la pròpia societat com a patrona, que serà representada per. Per designació de la Fundació Althaia, s'ha incorporat