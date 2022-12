​Celebracions d’Advent i Nadal amb la Capella de Música de la Mare de Déu del Claustre

Aquest dissabte, 17 de desembre, lacantarà al Santuari del Claustre durant la celebració de la vigília del darrer diumenge d’Advent. Com cada dissabte, a 3/4 de 8 del vespre tindrà lloc la Sabatina i a les 8 l’eucaristia.La Capella de Música. Va ser impulsada perperacompanyar l’Escolania del Claustre en algunes solemnitats i festivitats i així poder interpretarrepertori vocal per a veus mixtes. A banda de les celebracions pròpies de la Festa Major o del’aniversari de la Coronació, té el costum de participar a les vigílies d’algun diumenge del temps de Nadal, del Diumenge de Rams i de la solemnitat de Corpus.Amb l’objectiu de continuara partir d’aquest any els seus components pretenen prendre part en altres celebracions. El propòsit és el d’intervenir també durant els temps de l’Advent, Quaresma i Pasqua.A més d’aquest dissabte, les següents actuacions previstes sóncoincidint amb l’última celebració del temps de Nadal.La Capella de Música del Claustre procurarà fer difusió de la seva activitat per tal de donar aconèixer quines són les seves actuacions. Així mateix, si hi ha qualsevol interessat en formar-ne part només cal que es posi en contacte amb qualsevol dels seus integrants.