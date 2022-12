Canguratge gratuït

Aquest divendres a les sis de la tarda, el, el SIS, dóna el tret de sortida a un nou cicle de xerrades amb “Coeducant des de la prehistòria fins al present” dirigit a famílies i a professionals relacionats amb el món educatiu i social.L’activitat, que és, recupera una iniciativa que ja s’havia ofert anys anteriors.El primer taller serà conduit per, una arqueòloga que incorpora una miradafeminista en els seus treballs. La proposta que ens ofereix, a través de la creació de minimons,vol ajudar a integrar una perspectiva coeducativa en el dia a dia familiar.El cicle va estretament lligat al projecte de l’Espai Cucanya , un servei públic, gratuït i d'accés universal que ofereix un espai de suport a la criança per a famílies amb infants d'edatscompreses entre 0 i 2 anys. Seguint en aquesta mateixa línia es considera important aportarconeixement educatiu i cultural a l'abast de tothom i per això des del SIS s’aposta percontinuar oferint un espai d'eines i recursos per a famílies així com un lloc de trobada iconeixença entre totes les persones que formen part de la societat solsonina.és un moment vital molt intens on, a vegades, sentim que no sabem comabordar segons quines situacions rutinàries. Vist que el món és tan canviant cal un reciclatgeper fer front als escenaris actuals.Per tal de donar el màxim de facilitats a les persones que estiguin interessades en acudir a laxerrada, el SIS oferiràAl llarg d'aquest curs, des del SIS es proposaran diferents tallers i xerrades per visibilitzar itractar temes que es consideren necessaris i que donaran eines per gestionar amb serenitatsituacions de la vida quotidiana.