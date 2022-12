Per Nadal Solsona ofereix als joves tallers de rap, beatmaking, grafits gratuïts i un concurs de TikTok

Premi per als millors vídeos

Per Nadal no només fan vacances els petits de casa, sinó també els adolescents i joves. Enguanypensada per a la població a partir de 14 anys. Les regidories d’Afers Socials i Joventut organitzen, amb un taller de rap i beatmaking, el dia 27 dedesembre; un altre de grafits, el dia 28, i un de dansa urbana, el dia 29. A més, es convoca el primer concurs de TikTok per als joves d’entre 16 i 25 anys, obert del 23 de desembre al 8 de gener.Complementar l’oferta nadalenca de la ciutat ambper als joves al mateix temps que es treballa la comunitat, la interculturalitat i el sentiment de pertinença a la ciutat. Aquesta és la idea amb què s’organitzen tres tallers i un concurs.La primera convocatòria és un taller de rap i beatmaking, a càrrec de la cooperativa vallesana, el dia 27 de quatre de la tarda a set del vespre a la sala cultural de l’ajuntament. Les places són limitades, motiu pel qual cal inscriure-s’hi en línia abans del dia 21 a l’enllaç https://forms.gle/XGuq9uwBM2cKRJJm6 de dos quarts de quatre a dos quarts de sis de la tarda a la plaça de l’U d’Octubre. També cal apuntar-s’hi a partir de dijous a https://forms.gle/sQSu7Ne8ryhBfMd17 . El que en surti servirà d’attrezzo l’endemà, dia 29, per al, ballarí professional i professor de l’. També es farà a l’aire lliure de quatre a dos quarts de sis. En aquest cas no es requereix inscripció.Per primera vegada, l’Ajuntament de Solsona convoca un concurs a TikTok. Es titulai hi poden participar elsamb vídeos de 45 segons com a màxim que mostrin el seu sentiment de pertinença a la ciutat. Entre les millors propostes se’n seleccionaran dues. Els guanyadors podran escollir entre cin experiències al Solsonès (descens de barrancs, passeig amb cavall, entrada al Parc d’Aventura del Port del Comte, circuit d’spa i massatge a l’Hotel Sant Roc o vol en parapent). Les bases completes es poden consultar al portal web municipal El “Nadal XXL” és organitzat per les regidories d’Afers Socials i Joventut, a través delsServeis Socials, amb la col·laboració del Consell Comarcal del Solsonès i l’Oficina Jove.