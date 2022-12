​A consulta pública la modificació de l’Ordenança de convivència ciutadana i el Reglament orgànic municipal de Solsona

La població disposa d’un mes,que l’Ajuntament de Solsona preveu aprovar inicialment en el primer Ple de l’any. Es tracta de la nova, que modifica significativament la norma aprovada el 2004, i el Reglament orgànic municipal (ROM), fins ara inexistent.Ambdós documents es poden consultar i descarregar des del portal web municipa l. Les aportacions es poden fer arribar a l’Ajuntament presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (els dilluns de dos quarts de nou del matí a set del vespre, i de dimarts a divendres de dos quarts de nou a dos quarts de tres de la tarda), o bé per correu electrònic a participa@ajsolsona.cat El nou redactat de l’Ordenança de convivència ciutadana, en el qual s’ha treballat en el decurs d’aquest mandat, si bé manté articles de l’anterior, preveu situacions per a les quals lo que directament no s’hi recullen. Per exemple, s’hi ha incorporat lao la. També s’hi introdueixen normes d’altres reglaments no municipals, com les que fan referència a lai els. Així mateix, es detalla més clarament la ri laPel que fa al Reglament orgànic municipal, d’ús intern, constitueix la font normativa bàsica d’organització institucional de l’Ajuntament, les obligacions dels càrrecs electes i la constitució, vigència i finalització del mandat. Entre altres aspectes, s’hi regulen les intervencions en les sessions plenàries.D’acord amb la legislació que regula la participació ciutadana en el procediment de debat i elaboració de reglaments, l’Ajuntament recollirà les opinions que li faci arribar la població, en aquest cas fins al 13 de gener, per valorar-ne la seva possible inclusió abans del Ple del 26 de gener. Una vegada s’aprovin inicialment, tornaran a sotmetre’s a exposició pública, període durant el qual podran presentar-s’hi al·legacions.