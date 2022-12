Territori de Masies apropa productes de proximitat als lots de Nadal per aquestes festes

Aquestes festes, regala territori!

Per potenciar la compra dels productes locals i donar suport als diferents projectes que conformen Territori de Masies , la cooperativa ha elaborat diferents lots de Nadal amb la voluntat que el territori estigui present a les taules aquestes festes. Els lots venen de la mà de la nova botiga online de Territori de Masies , on es poden adquirir tant els lots com productes.Els lots inclouen productes propis de la cooperativa, així com de les seves sòcies. Cada lot té unaper tal d’apropar els productes locals als diferents moments de les festes. El primer lot és elamb tots els ingredients imprescindibles per començar bé el dia amb un bon esmorzar. La següent proposta de lot està dirigida a un dels moments dels quals ens permet gaudir els dies de festa, el vermut, i està pensat per amenitzar aquest moment., una inclou pollastre i l’altra xai, els lots inclouen aperitius, escudella, dolços i vins i caves. Els dinars de Nadal se segueixen de llargues sobretaules, per aquest motiu, Territori de Masies també ofereix elamb aquells productes necessaris per passar una bona estona vora el foc.Deixant de banda els productes alimentaris, també s’han confeccionat dos lots més pensats per regalar. Elconté diferents productes per poder fer regals especials, originals i de proximitat. D’altra banda, hi ha elque té conté una àmplia proposta d’activitats, àpats i estances per fer al Baix Solsonès i rodalies.Territori de Masies disposa del distintiu de Venda de Proximitat. Segons el Decret 24/2013, la venda de proximitat està regulada i permet identificar la pagesia catalana que ven els seus productes.