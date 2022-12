Albert Cardona assoleix el sotscampionat a la Copa Catalana de Trams d'Enduro

Un moment de la prova Foto: FCM

Bon paper de la resta de corredors del Motor Club Solsonès

Diumenge passat 4 de desembre es va disputar a l'la darrera cursa de la, amb les categories: Elit, E-125 2T, Júnior Oberta, Sènior B, Sènior C, Màster 45, Femenina Infantil, Màster 55, Clàssic TT 80, Clàssic TT Superiors, E-65, Femenina Superiors, E-85, aplegant una setantena de participants.En aquesta prova,, va fer valdre la seva regularitat al Campionat, assegurant-se el segon lloc de la classificació final en la categoria Sènior C, per darrera del moianenc Pere Xavier Montanè.Cardona necessitava puntuar en aquesta cursa si volia passar del tercer lloc al segon. Al final, Cardona ha fet valdre l'esforç de tota la temporada, ja que puntuant a totes les 6 curses de la Copa Catalana de Trams d'Enduro, ha assolit 3 segons llocs i un tercer, que l'hi han permés empaitar sempre al darrera el primer classificat, Montané.Així, el podi final de la Copa Catalana de Trams d'Enduro ha quedat definit d'aquesta manera:115 punts- Pere Xavier Montané102 punts- Albert Cardona95 punts- David GómezCal destacar que en la categoria Elit, entambé ha assolit el sotscampionat, tot i només haver puntuat a dues curses, gràcies a un primer i segon lloc.I el pilottambé ha assolit el sostscampionat, en la categoria Master 55