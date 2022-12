Tres joves jugadors del FS Solsona seleccionats als Campionats Comarcals

L’Adrià Rovira, la Berta Rovira i la Laia Segués delvan ser seleccionats per representar la selecció de Lleida alsdisputats a Blanes el passat cap de setmana., va disputar 2 partits de fase prèvia. Contra Barcelonès Nord van patir una derrota per 8-3, però contra el Vallès Occidental van guanyar per 6-3. El camí de l’equip lleidatà va acabar aquí ja que només es classificava el primer del grup.i la Berta Rovira (no va poder assistir-hi finalment), va perdre els dos partits disputats, 6-1 contra Barcelonès-Vallès Occidental i 3-6 contra Girona-Maresme-Osona-Vallès Oriental.Aquesta experiència va permetre als nostres representants conèixer de primera mà a grans jugadors i jugadores de tot el panorama català i aprendre un munt de coses que segur que els permetrà seguir creixent com a futbolistes i com a persones!