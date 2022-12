Aquest dissabte 17 de desembre a les 19:30 horesde l’entitat. La vetllada comptarà amb un concert-tast gràcies a l’alter ego de Natàlia Miró do Nascimento, Namina . L’artista multidisciplinar catalanobrasilera estarà acompanyada de tres grans músics com són Josemi Moraleda al contrabaix, Xevi Matamala a la percussió i Pep Gol a la trompeta., a través dels telèfons 93 869 83 77 o al 620 134 018.Per assegurar-vos la localitat als espectacles cal comprar les entrades de manera anticipada a través del portal entrapolis.com o reservar-les al telèfon 93 869 83 77 o al 620 134 018 (Josep). També es vendran el mateix dia a taquilla, sempre que en quedin de disponibles. El preu del concert + tast és 16 € per als socis i de 19 € per al públic en general. Si només es vol assistir al concert, el preu per als socis és de 9 € i per al públic en general de 12 €. Invitacionsvàlides.