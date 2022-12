​El Consell Comarcal apropa tres tallers sobre la menstruació i la menopausa a Solsona i comarca

Solsona i Llobera, següents parades

Amb l’objectiu de crear un espai per acom a una fase de creixement i evolució personal en la vida de la dona, des del Consell Comarcal del Solsonès s’oferiran, a partir de la setmana vinent i fins a finals de mes, amb una durada de dues hores cadascun d’ells destinats a les dones del Solsonès.Així doncs, el proper dilluns a dos quarts de set del vespre, la, acollirà el primer d’aquests tallers, que com la resta seran conduits perl’educadora social Judit Colilles, creadora del projecte d’acompanyament al conscient al cosfemení “Llum de lluna”. Es tracta d’un taller per desaprendre tot allò que la societat haimposat de manera negativa i apoderar-se de totes les virtuts que comporta viure aquestaetapa amb consciència i presència.El dimecres dia 28 de desembre, a les sis de la tarda, a ladel Consell Comarcal del Solsonès s’oferirà també aquest taller, mentre que l’endemà dijous, també a les sis de la tarda, ales tancarà aquest cicle.Per poder acudir a aquests tallers cal inscripció prèvia a Serveis Socials Bàsics del Solsonès, altelèfon 973 48 32 34 o bé per correu electrònic a serveis.socials@elsolsones.cat Aquests tallers compten amb el finançament de la Diputació de Lleida a través del PlaEconòmic per ens locals en l’àmbit de Salut.