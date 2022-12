L’Agència de Desenvolupament Local amplia els serveis per a la recerca de feina

El primer taller, el 24 de gener

Aquesta setmana es posa en funcionament un nou espai del Servei Connectem de l’Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona (Adlsolcar) per oferir un servei més complet a les persones que busquen feina. Obrirà de 10.30 a 13.30 h els dijous a lai els divendres a laCoordinat per unaper donar suport als usuaris i dinamitzar les activitats, el nou espai serà de lliure accés i disposarà d’ordinadors per preparar o actualitzar el currículum, consultar ofertes o dur a terme qualsevol altra tasca relacionada amb la recerca de feina. Per fer-ne ús només cal estar inscrit al Servei Connectem i estar donat d’alta com ademandant d’ocupació al(SOC).També s’hi organitzaran tallers fora de l’horari d’atenció al públic que tindran com a objectiu millorar l’ocupabilitat de les persones del territori. L’oferta s’adaptarà a les necessitats que es detectin entre els usuaris. La primera convocatòria serà un, que es programarà el 24 de gener al matí a la sala cultural de l’ajuntament. L’impartirà, expert en desenvolupament personal i professional.La creació d’aquest espai del Servei Connectem és una de les línies de treball d’un nou projecte que posa en marxa l’Adlsolcar. Des d’ara i durant el 2023, s’executarà un pla per millorar l’ocupabilitat de les persones en situació d’atur i la competitivitat del teixit productiu del territori i afavorir la cobertura de llocs de treball a través de l’atracció i la fidelització del talent. Accions com aquestes estan finançades pelen el marc del Programa de projectes innovadors i experimentals.