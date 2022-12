Dansa, patinatge, caminades, concerts i un escape room al Solsonès per «La Marató»

Llobera

Si bé ja fa algunes setmanes que es van fent activitats amb motiu de la Marató de TV3 , és aquest cap de setmana que es concentra el gruix de convocatòries, a Llobera, Sant Llorenç de Morunys i Solsona.Escola de LloberaDissabte, 17. Hora: 10:00 Lloc: Inici de la caminada davant de l'escolaLes famílies de l'escola de Llobera han preparat una caminada d'orientació per l'entorn del poble. A l'arribada podran gaudir d'un "brunch rural" amb l'acompanyament musical de Marc Anglarill.AEIG Vall de LordDissabte, 17. Hora: 12:00 Lloc: Pavelló MunicipalCelebració dels 40 anys de l'Agrupament Escolta i Guia Vall de Lord. Es farà un dinar popular entre altres activitats, on els ingressos aniran destinats a La Marató de TV3.Centre de Formació de Persones Adultes del SolsonèsDijous, 15.Sortejaran una panera que aniran omplint els alumnes amb les seves donacions. Penjaran una llumineta i aquell qui vulgui podrà triar el número fent una aportació econòmica. Arribat el dia (encara a determinar) es farà el sorteig de la panera.Club Patinatge SolsonèsDiumenge, 18 Hora: 17:00 Lloc: Pavelló Municipal d'Esports de SolsonaUna exhibició de patinatge artístic amb la participació de tots els esportistes de les diferents categories i nivells. És una activitat esportiva molt elegant i vistosa amb la combinació de música i ball sobre patins, realitzen diferents salts i piruetes de diverses dificultats.Escola ArrelsDivendres, 16 Hora: 10:00 Lloc: Escola Arrels IRepresentació dels quadres més representatius d'un pessebre vivent a càrrec de l'alumnat de 3 a 5 anys de l'escola.Divendres, 16. Hora: 15:15 Lloc: Teatre Comarcal de SolsonaRepresentació de l'obra els Pastorets a càrrec de l'alumnat de 4t.Dilluns 19. Hora: 11:00 Lloc: Carrers i places de SolsonaCantada de Nadales pels carrers i places de Solsona a càrrec de l'alumnat de 1r, 2n i 3r.Escola de Dansa Solsona i Jove Ballet SolsoníDissabte 17. Hora: 21:00 Lloc: Sala Polivalent de SolsonaMés de 200 nens i nenes (d'entre 7 i 17 anys), com cada any, faran les delícies del públic assistent a la Gala, amb actuacions de dansa clàssica, moderna i urbana. Les butaques i cadires es venen a 5 euros, a partir de l'1 de desembre per internet a https://entradessolsones.com Escola municipal de música Joan RoureDiumenge 18. Hora: 12:00 Lloc: Sala polivalentConcert dels grups de cant coral de l'escola amb la col·laboració de l'Orfeó Nova Solsona.Diumenge 18. Hora: 18:00 Lloc: Sala polivalentConcert de les agrupacions instrumentals de l'escola.Museu Diocesà i Comarcal de SolsonaLloc: carrers de la ciutat i MuseuDissabte 17 i diumenge 18 de desembreHorari: Dissabte 17 de 10 a 7 de la tarda Diumenge 18 de 10 a 1 del migdia Preu: 5 euros per persona Cal reserva prèvia a: museu@museusolsona.cat / 973 48 21 01 Màxim 4 persones.