El Cicle Gaudí porta a Solsona «La voluntaria»

Cuidar-nos els uns als altres és una labor que ens uneix, ens ajuda a créixer i ens humanitza, però què ens empeny a fer-ho? Aquest és el tema que aborda la directoraal film 'La voluntaria', protagonitzat per. Es projecta al teatre comarcal solsoní el divendres 16 en el marc del Cicle Gaudí.Dirigida per Nely Reguera,està protagonitzada per Carmen Machi, que interpreta una metgessa acabada de jubilar. Cansada de la seva vida, Marisa decideix anar de voluntària a un camp de refugiats grec. Un cop allà, s'evidencia que ella no té res a veure amb els altres voluntaris, i començaran a desdibuixar-se els límits entre la necessitat de cuidar i de sentir-se útil. Aquesta és la darrera proposta de l'any del Cicle Gaudí.L'entrada general val 4,5 euros, però hi ha descomptes per a diversos col·lectius (carnet Solsonès Jove, Carnet Jove, socis de la Federació d'Ateneus de Catalunya, Apropa Cultura...). Les entrades es poden comprar en línia a la plataforma https://entradessolsones.com/activitat/cicle-gaudi-a-solsona/ i, presencialment, a taquilla a partir de 30 minuts abans de la projecció.El Cicle Gaudí a Solsona és fruit d'un conveni de col·laboració entre l'i la regidoria de Cultura.