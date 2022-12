Pep Divins presenta a Solsona «Els 48 noms de l'amor»

Pep Divins i Aynés

(Wikipedia) Pep Divins va néixer l'any 1951en una casa de pagès a dues-centes passes del bosc. La seva mare era analfabeta, però tenia un vocabulari extraordinari. Tot i que el seu pare sabia llegir, a casa només va veure un llibre: les instruccions del tractor que van comprar

Als nou anys va començar a l'escola i en sis mesos va aprendre a llegir i a escriure. Després va estudiar batxillerat un any a Solsona, un any a la Seu d'Urgell i un any a Lleida, però el seu albinisme en va dificultar l'adaptació. Als quinze va anar a treballar a la serradora Cal Casserres de Solsona. Mentrestant, el 1967 es va matricular als estudis de Filosofia i Lletres a la Universitat de Barcelona, però convençut que mai no exerciria cap professió liberal, va abandonar la universitat. Finalment, als vint-i-set va començar a fer de pastor d'un ramat d'ovelles.

Influït per la Grècia Antiga, l'anarquisme i la mística, com a poeta escriu aforismes o poemes que són «una successió de llampegades d'imatges». S'autoedita els llibres i tots els beneficis els dona a l'Associació Amisol que treballa per a millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat.

El propera la Biblioteca de Solsona es presentarà el darrer llibre-objecte del poeta i pastor lloberenc Pep Divins titulat. Una edició que ha realitzat de manera artesana la Marta Ricar t al seu taller de Llobera. La presentació anirà a càrrec de Pep Divins, Marta Ricart i Montserrat Isanta.