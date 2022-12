​Homenatge a Josep M. Casafont a la Catedral de Solsona

(1935-2012) va néixer a Solsona, on es formà religiosament al seminari i fou ordenat sacerdot l'any 1957. Poc després, va ser destinat a la Cardona, on va ostentar el càrrec d'organista i mestre de capella fins als seus darrers dies. A banda de la seva tasca pastoral, en aquesta localitat va desenvolupar una intensa activitat musical al capdavant de l'escolania parroquial, l'Schola Cantorum i, més endavant, la Coral Cardonina, entitat que va fundar i dirigir al llarg de més de cinc dècades . Durant tots aquests anys d'activitat musical, va llegar també un bon grapat d'arranjaments i composicions que els cantaires cardonins interpreten encara en les seves actuacions i festivitats més preuades.Justament el mateix dia que s'acompliran10 anys del seu enterrament a la catedral de Solsona , la Coral Cardonina tornarà de nou al temple solsoní per dedicar-li una vetllada d'homenatge que serà oficiada per mossèn Antoni Guixé, qui fou rector de Cardona durant vint anys i amic de Casafont.Després d'una pregaria i d'unes paraules de recordança a l'homenatjat, els cantaires cardonins oferiranEntre el repertori del programa, podran escoltar-se composicions religioses i cançons tradicionals de Josep M Casafont, així com també alguns números de la seva “Missa de les cançons de Nadal”, que cada any s'interpreta a Cardona per la Missa del Gall. També podran escolat-se algunes nadales d'altres músics del bisbat, com Antoni Muntada i Llorenç Riu, i de compositors bagencs com Francesc Vila, del qual enguany se'n commemora el centenari de naixement.L'acte tindrà lloc elde la Catedral de Solsona i serà d'accés lliure, obert a tothom.