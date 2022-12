Obre la primera residència a la Segarra per a persones amb discapacitat

Detall d'una habitació de la residència

El passat 20 de novembre es va obrir la:la primera residència per a persones amb discapactiat intel·lectual i sensorial a la Comarca de la Segarra, amb l'oferta social de 10 places.Inscrita al RESES i amb, Auro Natura és la primera residència per a persones amb discapacitat a la Segarra.Cobreix així un buit social, deixant de ser una de les 8 comarques de Catalunya que no disposava de Serveis Residencials per a persones amb discapacitat. Auro Natura és una residènciaamb una metodologia europea coneguda com aEn un model centrat en l'atenció a la persona, ofereixen un entorn de plena natura i en unes instal·lacions pioneres per la seva accessibilitat universal i la seva construcció respectuosa amb el mediambient.Les activitats i eles basen en el treball a l'aire lliure, la jardineria, l'horticultura i l'atenció a cavalls i animals de pagés dins el Centre d'Acollida “El Refugi de l'Emma”.La RESIDÈNCIA AURO NATURA atén persones amb diversitat funcional que passin uno que generi una situació de risc a la seva vida i requereixin en ell de serveis terapèutics especialitzats.Així com a persones amb diversitat funcional que necessitin una assistència quotidiana, sigui temporal o permanent.L'obertura d'aquest nou servei, pioner a Catalunya, ha estat possible gràcies a la col·laboració dels S, i l'ajuda i col·laboració deli de l'