​Victòria treballada del Solsona al Palau d'Anglesola

Els capitans, l'àrbitre i els àrbitres assistents Foto: CF Solsona

Fitxa tècnica del CF Solsona

Equip titular del CF Solsona al Palau d'Anglesola Foto: CF Solsona

Diumenge passat 11 de desembre, en un camp de gespa natural en males condicions i una temperatura molt freda,. En la primera part les ocasions més clares de gol van ser per als locals.En el minut 30, el porterva haver de fer una magnífica estirada que tothom ja la veia dins. En el minut 37, a la sortida d’un córner, l’va fer el primer gol engaltant un xut amb l’esquerra que passà enmig d’una munió de jugadors.Aquest 0 a 1 va frenar l’empenta que portaven els del. El joc tinguémoltes interrupcions per les faltes constants.A la segona part el Solsona jugà amb més intensitat, decidit a tancar el partit. El Joel Canals arribà a posar-se sol davant el porter per dues vegades, però no pogué definir bé, fins que al minut 64, l’Aniol Serra li va fer un servei de banda al peus que, amb una gran classe, va enviar la pilota al fons de la xarxa. Aquest 0 a 2 semblava que frenaria les envestides dels del Pla d’Urgell, però els atacs sovintejaven en les dues porteries.L’Hug Plans disposà de dues ocasions que el porter local resolgué encertadament.L’Àngel Pérez en tingué una altra, però l’àrbitre, abans de xutar a gol, li assenyalà fora de joc i targeta groga per pèrdua de temps. Després d’una altra parada espectacular del Daniel Soria, en una jugada de contraatac, l’Àngel rebé la segona targeta groga i l’expulsió; tot seguit, uns jugadors del Palau d’Anglesola van empènyer l’Àngel cap a fora del camp i s’organitzà. Tot i aquesta brega final, la victòria del Solsona no va perillar, perquè tots els jugadors escapulats van jugar amb força ímpetu fins al xiulet final.Diumenge vinent, 18 de desembre, a partir d’1/4 d’1 del migdia, al Camp Municipald’Esports ens visita el segon classificat de la lliga, el Linyola. Segur que podrem gaudird’un bon partit.Daniel Soria, Ignasi Ballarà, Adrià Barniol, Dídac Espuga, Guiu Montaner, BrianMaarouf, Aniol Serra, Sergi Vendrell, Eduard Navío, Joel Canals i Hug Plans.Joan Vendrell (74’), Àngel Pérez (83’), Marc Colillas (89’), Oualid Gallouch iXabier Rodríguez.Adrià Barniol (37’), Joel Canals (64’)Guiu Montaner (49’), Àngel Pérez (85’ i 89’)