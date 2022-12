​Inversió de 120.000 euros en la reparació de flonjalls a Pinós per part del Consell Comarcal

Elva finalitzar la reparació de flonjalls en diversos trams al camí d’interès comarcal que va, per una banda,, per una altra.L’import total de les reparacions efectuades ascendeix a, totes dues al terme municipal de Pinós.Concretament, les obres que s’han dut a terme al camí de la L-300 a Vallmanya i cal Cabot,afecten una superfície de 2.995,12 m2, i han suposat un cost de 48.129,71 euros. Pel que fa ales efectuades de la L-300 a Prades, s’ha actuat en una superfície de 3.781 m2amb un cost de la intervenció de 72.388,84 euros.Ambdues actuacions han consistit en e, a fi de millorar l’estat del ferm i la seguretat dels vehicles que hi transiten.Aquesta obra forma part del conjunt d’actuacions finançades amb 737.000 euros per ladel Departament de Territori de laGeneralitat de Catalunya, portades a terme l’any 2022.