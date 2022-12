El Consell Comarcal repara els flonjalls del camí de Sant Martí de Riner per un import de 64.000 euros

Elculmina reparació de 3.992,20 m2 de flonjalls del camí de Sant Martí de Riner, al municipi de Clariana de Cardener, per un import de 64.094,64 euros.Malgrat ser una actuació al terme de Clariana,L’actuació ha consistit en el fresat mecànic del paviment que es trobava en mal estat, aplicarrec d’imprimació i tornar a pavimentar amb aglomerat asfàltic, per tal de millorar l’estat delferm i la seguretat dels vehicles que hi transiten.Aquesta obra forma part del conjunt d’actuacions finançades amb 737.000 euros per ladel Departament de Territori de laGeneralitat de Catalunya, portades a terme aquest 2022.