El Museu de Solsona mostra una exposició de nines antigues

El dia 22 de desembre, a les 7 de la tarda, s’inaugurarà l’exposició. Es tracta d’una mostra de nines de porcellana, la majoria del segle XIX —la més antiga és del 1862—, fetes pels millors fabricants de l’època a França i Alemanya.o fins i tot fer-les pronunciar alguna paraula. Provenen d’una col·lecció particular que durant anys les ha anat adquirint i tenint-ne cura i que ara les ha cedit al Museu per a aquesta exposició. Una mostra per gaudir de Nadal des del punt de vista dels més petits.Aquests dies els horaris del Museu seran els següents:- De dimecres a dissabte d’11 a 17 h.- Diumenges d’11 a 14 h.- Els dies 25 i 26 de desembre i 1 i 6 de gener el Museu estarà tancat.D'altra banda, el Museu solsoní s'ha apuntat a la iniciativa dels escape rooms i ho fa de forma solidària, col·laborant amb Marató de TV3, que aquest any dedica els seus beneficis a la salut cardiovascular. Els dies 17 i 18 de desembre ens transportarem a l’any 1939, just al finalde la guerra. Unes setmanes abans, l’amenaça de l’arribada de les tropes franquistes va provocar l’evacuació urgent de moltes de les obres del Museu i ara a nosaltres ens tocaràafrontar aquesta dispersió patrimonial i intentar recuperar els objectes perduts. El jocvincula la ciutat de Solsona i el paper que van jugar els seus habitants en la conservaciódel patrimoni.Aposten també per introduir unaamb les pistes cantades. El preu per a participar-hi són 5 €, que aniran íntegrament a la Marató de TV3, i el premi a guanyar són 4 abonaments de Carnaval. Per a més informació podeu trucar al 973 48 21 01 o bé escriure’ns a museu@museusolsona.cat