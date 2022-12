El Solsonès rep 229.392 euros per a la millora de la mobilitat com a comarca de muntanya

Neteja de vies de comunicació de titularitat municipal afectades per les nevades

Ajuts directes per a l’adquisició d’equipament tècnic per al manteniment de camins

El Solsonès ha rebut una subvenció de 199.988 euros

Manteniment de camins no rodats de titularitat municipal

El Solsonès ha rebut un ajut de 11.053 euros

Elha resolt atorgar un total de 2,78 milions d'euros en subvencions i ajuts per garantir el bon estat de la xarxa de camins, senders i vies municipals de les nou comarques de muntanya i de l’Aran, en el marc de les seves polítiques de muntanya.Enguany el Departament haurà destinat prop de 9 milions d'euros a les, el que suposa triplicar el pressupost que es destinava fins ara, ampliant les línies de subvenció que ja existien i assumint nous compromisos amb l’obertura de noves. La voluntat és, com a eines per a garantir l’equitat territorial i per a la millora de les condicions de vida dels veïns i veïnes d’aquestes comarques, ajudant a fixar població i evitant el despoblament.Les comarques de muntanya es caracteritzen per tenir molts quilòmetres de vials municipals, amb unsper raons orogràfiques i climàtiques i uns pressupostos municipals insuficients per l’escàs volum de població. En aquest context, fa anys que els consells comarcals i els ajuntaments cooperen en la gestió de la xarxa de camins municipals i, sovint, aquests deleguen part de les tasques a realitzar en els consells, que disposen de més mitjans tècnics i materials.Els beneficiaris d’aquests programes d’ajuts són els consells comarcals de muntanya i el Conselh Generau d’Aran, excepte en el cas dels ajuts per a la neteja de neu, que s’adrecen als ajuntaments que no tinguin delegada aquesta tasca en l’administració comarcal.L’increment del pressupost d’aquesta línia de subvenció ha permès assumir la totalitat de les demandes del territori. L’objectiu és finançar les despeses de retirada de neu, gel i objectes que dificultin la correcta circulació; l’adquisició, emmagatzematge i distribució de potassa o d'altres productes anticongelants; l’arrendament, posada a punt i adquisició de carburant de les màquines de neteja i les despeses en concepte de personal propi o aliè. Se’n han beneficiat 7 ajuntaments del Solsonès:Aj. de la Coma i la Pedra, 7.500 eurosAjuntament de Guixers, 2.054 eurosAjuntament de Lladurs, 1.052 eurosAjuntament de la Molsosa, 1.606 eurosAjuntament d’Odén, 744 eurosAjuntament de Pinós, 1.438 eurosAjuntament de Riner, 3.957 eurosEnguany, i amb caràcter extraordinari, s’ha instrumentat un programa d’, que suposarà la cessió als consells comarcals de maquinari de manteniment de camins amb complements de braç desbrossador i pala de neu.Se n’han beneficiat els 9 consells comarcals de muntanya i el Conselh Generau d’Aran, atès que tenen delegades les competències, o tenen encàrrecs de gestió específics, per executar el manteniment dels camins municipals. No obstant, hi ha poques empreses que ofereixin serveis integrals de manteniment de camins i, a més, els preus de mercat solen ser elevats.Per això, atorgar un ajut directe a aquests ens per a l’adquisició de maquinària destinada al manteniment i la neteja dels camins els facilitarà oferir un servei del què es beneficien tots els municipis.Amb l’aparició de l’automòbil, els camins han anat variant les seves funcions. Tot i que continuen tenint incidència en la mobilitat de proximitat, s’ha generalitzat el seu ús vinculat a activitats lligades al lleure, l’esport i el turisme. Són usos que contribueixen a la desestacionalització i tenen un gran potencial per a la captació de visitants, alhora que permeten el gaudi dels espais d’interès natural d’una forma ordenada i sostenible.Simultàniament, ha augmentat la sensibilitat social per la salut i el benestar i l’hàbit de caminar s’ha estès més enllà del tradicional públic excursionista. Per tant,i una infraestructura turística de primer ordre. Per aquesta raó, es considera d’interès públic mantenir la xarxa de camins no rodats en bon estat i correctament senyalitzada, sobretot durant els períodes en què son més freqüentats.´Fins ara, l’acció del Departament en aquesta matèria s’havia canalitzat a través de l’Institut per al Desenvolupament de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA), el qual, a través de la Taula de Camins de l’Alt Pirineu i Aran, desplega anualment un seguit d’accions sobre aquesta xarxa i també de promoció de les activitats que la utilitzen. Enguany, amb aportacions de l’Institut i de la Direcció General de Polítiques de Muntanya i del Litoral s’ha dotat aquesta nova línia de subvencions que s’ha adreçat adreçada als consells comarcals perquè, de forma coordinada amb els municipis, actuïn sobre aquesta infraestructura.