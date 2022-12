La selecció del Marroc fa esclatar d'alegria els aficionats a Solsona

L'alegria s'ha desfermat un cop acabat el partit Foto: Ramón Estany

Nervis al minuts finals Foto: Ramón Estany

Màxima atenció Foto: Ramón Estany

L'optimisme es respirava a l'ambient Foto: Ramón Estany

Acabat el partit, tots han sortit al carrer a celebrar-ho Foto: Ramón Estany

Malgrat el fred, molts aficionats han sortit, en petits grups i lluint la bandera Foto: Ramón Estany

També s'ha vist alguna bandera amazigh, a part de la marroquina Foto: Ramón Estany

Un grup de joves, amb la seva música i animació pròpia Foto: Ramón Estany

Cotxes amb la bandera marroquí Foto: Ramón Estany

Com fa quatre dies després de la victòria contra Espanya , els carrers de Solsona s'han omplert d'aficionats aquest dissabte després que la selecció delhagi derrotat la de, 1-0, i s'hagi classificat per a les semifinals delEn aquesta ocasió, els seguidors fins i tot han estat més organitzats i s'han sentit coets i alguns petards així com instruments diversos per donar color i sonoritat a la celebració. Les banderes del Marroc s'han combinat amb alguna bandera amazigh . Com dimarts passat, el perfil dels solsonins que s'han passejat durant la celebració ha estat molt divers, tot i que hai alguns grups familiars.Com després de la victòria contra Espanya -i com en qualsevol altra celebració esportiva-, laha vigilat les cruïllesLa selecció del Marroc s'enfrontarà a la semifinal del Mundial contraen el que promet ser un altre partit històric.