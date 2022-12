L'Orfeó Nova Solsona torna a cantar nadales a Pinós

El municipi de Pinós comença a escalfar motors per Nadal! Com ja van fer l'any passat , el proper diumenge 11 de desembre gaudirem de l’que oferirà un tast del seu repertori nadalenc, en el marc incomparable de la sala cultural de l'Ajuntament de Pinós!Dirigits per, i acompanyats peral piano, interpretaran entre altres una selecció de cançons de la cantatadel compositor(celebrant el centenari del seu naixement).L’entrada al concert ésHi haurà una urna per qui vulgui fer donacions voluntàries a, aquest any dedicada a salut cardiovascular.La cita és a les 18h a la tercera planta de l'Ajuntament de Pinós.