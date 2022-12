Inauguren la Llar Residència «La Caseta» d'Amisol

Públic congregat al voltant de l'entrada a la Llar Foto: Ramón Estany

Una residència adaptada a la normativa

Descoberta de la placa, a l'entrada de la Llar Residència Foto: Ramón Estany

Imatges de la visita a la Llar Residència

El menjador Foto: Ramón Estany

La façana Foto: Ramón Estany

La cuina Foto: Ramón Estany

La sala d'estar Foto: Ramón Estany

La terrassa Foto: Ramón Estany

La sala per veure la tele Foto: Ramón Estany

El proppassat dissabte 3 de desembre, usuaris, familiars, col·laboradors i personal de l'es van aplegar en la jornada de portes obertes de la Llar Residència "La Caseta". Les obres de condicionament d'aquesta llar residència, van finalitzar fa dos anys. Tot i això, degut a la Covid i a la necessitat de fer grups bombolles, unes 10 persones ja hi van venir a viure fa un any i mig. Fins ara, no s'havia trobat l'ocasió de festejar i celebrar aquesta nova llar.Es va buscar un nom per aquesta llar, que oficialment es diu Llar Residència 2, atès que l'AMISOL ja té una primera residència a la Ctr. de Torà. Buscant noms, però, van constatar que tothom li deia "La Caseta", així que no va caldre buscar més.Aquest edifici el té llogat el Bisbat de Solsona a AMISOL, i el finançament per condicionar-lo ha vingut de fons propis de l'entitat, i l'ajuda inestimable d'algunes persones que, fent un, que vol dir que es deixa en herència una part o tota del patrimoni al morir. I així van arribar a AMISOL uns diners que van servir per acondicionar aquesta residència., president d'AMISOL, va voler tenir unes paraules per les persones que ja hi viuen, "no deixa de ser la casa de la Carolina, del Josep, de l'Eugeni, del Joan, de la M. Claustre, de la Marta, del Sebastian, de la M. Asunció, de la Montserrat, del Xavier i del Lluís. En nom seu, Benvinguts!!!".Caballol va fer, un agraïment a títol pòstum a la Sra. Pepita Moncunill Vilasaló, filla de Solsona, i als seus hereus de confiànça, per haver contribuït amb el seu llegat hereditari a fer possible aquesta nova llar residència, pels seus usuaris, amb 12 places d'estança per a persones dependents o amb necessitats específiques.La Llar Residència ha estat una realitat a partir de l'oferiment que l'anterior bisbe de Solsona els va fer en el seu dia, valorant aspectes de comoditat, proximitat, accessibilitat i qualitat de l'edifici, que fins fa 2 anys era ocupat per les germanes monges al servei del Seminari.Ha calgut adequar les estances a la normativa oficial de les llars residències i millorar estances comunes com el menjador, les habitacions, sala d'estar, cuina, etc.Cal recalcar la cuina, que amb el temps ha esdevingut clau per l'elaboració dels dinars de tot el personal del Seminari i la Serradora, que es fan a la cuina de la Llar.I com a mostra d'agraïment, per fer realitat la llar residència, es va descobrir aquest dissabteCaballol va tornar a subratllar la importància de deixar llegats hereditaris a lentitats sense ànim de lucre, com AMISOL. Aquests diners, es destinen a les millores de la qualitat de vida de les persones amb necessitats especials.L'acte va finalitzar amb un petit refrigeri a l'exterior de la residència i la lectura d'un manifest amb motiu de l'escaiença del