La Fira de Santa Llúcia de Navès destaca a l'agenda d'aquest cap de setmana

SALÍ DE CAMBRILS (Odèn): VISITA GUIADA AMB TAST DE TORRONS ARTESANS. a les 11 h. Més informació i reserves: 621244364 –



SANT ESTEVE D’OLIUS: VISITA GUIADA “Olius Monumental”, a les 12 h. Compra d’entrades:



SANT LLORENÇ DE MORUNYS: OBERTURA DE LA CAPELLA DE LA PIETAT. Horari: de 10 a 11 h. No hi haurà visita guiada.



SANT LLORENÇ DE MORUNYS: CONCERT D’ORGUE A CÀRREC DE Pedro Alberto Sanchez, dins del XXIV Festival de Música de Tardor Orgues de Ponent i del Pirineu 2022. A les 18 h, a l’església parroquial.



SANTUARI DEL MIRACLE (Riner): VISITES GUIADES AL SANTUARI DEL MIRACLE a les 11 h. Compra d’entrades:



SOLSONA: VISITES GUIADES: “Solsona monumental” a les 11 h; “Pou de Gel” a les 13 h i a les 16 h; “Els Gegants de Solsona” a les 17 h. Compra d’entrades: 11 de desembre ARDÈVOL (Pinós): VISITA GUIADA A LA TORRE. A les 11 h. Més informació i venda d’entrades:



CASTELL D’ENFESTA (la Molsosa): VISITA GUIADA a les 12 h. Per a més informació i venda d’entrades a:



LA VELLA FARGA (Lladurs): LVF XMAS MARKET. D’11:30 h a 19:30 h a l’Hotel la Vella Farga. Més informació:



NAVÈS: FIRA DE SANTA LLÚCIA. Al recinte firal (Urbanització Santa Llúcia). De 9 a 14 h. A partir de les 9 h, Esmorzar de fira: entrepà de botifarra del país o pèsols negres amb cansalada. Beguda a escollir

Exposició i venda de Productes Artesans i de Qualitat del Solsonès

Exhibició d’escultura amb motoserra a càrrec de Pepe Llorente, campió d’Espanya Demostració de treballs artesans

Tirada de bitlles individual amb la col·laboració de Bitlles Olius. Inscripcions al lloc de competició. Premis pels primers classificats.

Castells inflables a càrrec de Quintí

Exposicions a la Sala d’Esplai:• Banquet de boda de fa més de 60 anys • Exposició itinerant d’art nòmada: “Els colors del cor”, d’Oriol Rojo • Exposició d’una caixa d’abelles per dins, d’Irene Morón • Manualitats de l’Escola Aiguadora • Manualitats i Patchwork de la gent de Navès.

A les 10 h, proves d’habilitat amb tractor.

A les 11 h, a la capella de Santa Llúcia, missa, veneració de la relíquia i cant dels Goigs de Santa Llúcia.

D’11 a 13 h, XIII taller de dibuix infantil i exposició dels exemplars de l’edició anterior i a les 12 h, Bingo amenitzat pel Pagès de Matamargó.



SOLSONA: VISITES GUIADES: “Solsona monumental” a les 11 h; “Pou de Gel” a les 13 h; “Els Gegants de Solsona” a les 11.30 h. Compra d’entrades: Altres activitats 2n MIRA L’ART “Solsona treu l’art al carrer” – Fins el 15 de gener de 2023.

Més informació:



REGALA SOLSONA – LA BOTIGA DE BOTIGUES DE LA UBIC – Del 2 de desembre al 5 de gener Carrer Castell, 37 de Solsona - Més informació: 636419380

HORARI FESTES DE NADAL: matins de 9.30 a 13.30 h i tardes de 16.30 a 20 h

Del 3 a l’11 de desembre: matí i tarda

Del 12 al 15 de desembre: tancat

Del 16 al 18 de desembre: matí i tarda

Del 19 al 21 de desembre: tancat

Del 22 de desembre al 5 de gener: matí i tarda

31 de desembre: matí

Festius 25, 26 de desembre i 1 de gener: tancat



Campanya “JO COMPRO A SOLSONA” – Fins el 24 de desembre

Compra al petit comerç de Solsona i guanya centenars de premis en vals de compra. Més informació:



15è CONCURS D’APARADORS DE NADAL - Del 3 al 31 de desembre

Descobreix els aparadors de Nadal que han preparat els comerços de Solsona. Consulta els aparadors participants:



NAVÈS: CONCERT amb "Randellaires". A 2/4 de 10 h del vespre Sala d'Esplai. Randellaires és un nom provinent de Randella, mosquit de forta picada, un grup de músics, l'any 2021, comencen a investigar i interpretar "El Cançoner del Ripollès" amb harmonies, ritmes i estructures noves, convertint les cançons i balls centenaris de les muntanyes del Ripollès en una proposta audible i ballable per a la gent del nou segle. Entrada: 6€ (1€ anirà destinat a la Marató de TV3).

SALÍ DE CAMBRILS (Odèn): VISITA GUIADA a les 11 h i a les 16 h. Més informació i reserves: 621244364– infosalicambrils@gmail.com

SANT LLORENÇ DE MORUNYS: VISITA TEATRALITZADA. A les 16.30 h. Més informació i reserva d'entrades: https://entradessolsones.com/

LA MOLSOSA: Actuació amb "LO PAU DE PONTS". A les 18.30 h, a la sala polivalent de la Molsosa. Entrada lliure. HI haurà servei de bar i hamburgueses.

NAVÈS: A les 10.30 h, al recinte Firal ESCAPE ROOM - DESTINY a càrrec de Roomboescape. Activitat familiar recomanada per a majors de 8 anys acompanyats d'adults. Cal inscripció prèvia a l'Ajuntament de Navès al 973482553, fins el 9 de desembre.

A les 16.30 h, a la Sala d'Esplai, "PETIT MARREMANGU" a càrrec de PEPSICOLEN. Un espectacle trepidant, imparable, sorprenent. Una forma diferent de viure la Festa. Versió en petit format del Marremangu, pensada perquè estigui a l'abast de qualsevol persona, poble o entitat que vulgui passar-ho bé amb l'humor fresc i descarat que transmet Pep Callau i els Pepsicolen.

Seguidament, coca i xocolata desfeta per a tothom (entrada gratuïta).

A les 22 h, a la Sala d'Esplai, Teatre amb l'obra "Mans Lliures", una adaptació de Jordi Ferragut inspirada en la pel·lícula "Perfectos Desconocidos" d'Álex de la Iglesia, a càrrec de l'Agrupació Teatral Avianesa. Venda d'entrades a taquilla una hora abans de la funció. Entrada: 6€ (1€ anirà destinat a la Marató de TV3)