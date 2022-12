El musicòleg solsoní Albert Fontelles, nou fitxatge de la nova temporada del «So de cobla» a Catalunya Música

recupera aquest dissabte a les nou del matí el "So de cobla", un espai clàssic de l'emissora, que té com a protagonista la música per aquesta formació genuïna i única del patrimoni musical català.Després de laque ha estat al capdavant del programa durant més de 20 temporades, Catalunya Música reprèn el fil d'aquest espai que a partir d'aquest dissabte abordarà la música per a cobla tant des d'un punt de vista contemporani com clàssic.L'objectiu del programa serà el de, posant especial èmfasi en la visió de l'agrupació entesa com una formació instrumental propera als repertoris simfònics i cambrístics, sense desatendre, però, el seu vessant tradicional. A través de monogràfics, temes d'actualitat, entrevistes i col·laboracions amb compositors, directors i personatges destacats del panorama musical català, l'espai reflexionarà sobre el món de la cobla, en divulgarà el repertori i el relacionarà amb altres gèneres i estils musicals.Cada setmana es donaran. A tall d'exemple, en aquest primer capítol, a banda de parlar amb qui ha estat l'ànima del programa durant tots aquests anys, Ignasi Piñol, parlarem també de la relació entre literatura i cobla. Quan la poesia s'ha musicat per convertir-se en sardanes i obres per a cobla, o senzillament n'ha servit de font d'inspiració. També descobrirem detalls musicals de composicions, a través d'una guia que, setmanalment, anirem desenvolupant. A més, sentirem molta música per a cobla tant de composició lliure com en format sardana.Els responsables del programa seran, a partir d'aquesta temporada, la musicòloga Laura Valls i Ingla (Tortosa, 1995); el músic i doctor en musicologia Albert Fontelles-Ramonet (Solsona, 1989) i el periodista especialitzat en cultura popular Quim Rutllant i Valls (Blanes, 1977).