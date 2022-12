El Museu de Solsona se suma a la Marató de TV3 amb un Escape‑Room

Enguany el Museu de Solsona presentarà una, sumant-se al carro dels Escape Rooms! Ho fa de forma solidària, col·laborant amb La Marató de TV3 , que aquest any dedica els seus beneficis a la salut cardiovascular., quan, havent evacuat moltes de les obres del Museu davant l’entrada de les tropes franquistes a Solsona, ens tocarà afrontar la dispersió patrimonial que hi havia i intentar recuperar els objectes perduts.El joc vincula la ciutat de Solsona i el paper que hi van jugar els seus habitants en la conservació del patrimoni, arribant a descobrir fins i tot com el Carnaval de Solsona va contribuir a engruixir els fons del Museu.Apostem també per introduir una nova modalitat dins el joc, com són. Tant és així que els companys de Glosa Girona posen les veus a les pistes que apareixen en aquest complicat enigma.Els equips han de tenir 4 jugadors com a màxim. La inscripció són, que van a la Marató de TV3, i el premi, 4 abonaments per alPer participar només cal enviar un missatge directe a les xarxes socials del Museu de Solsona o trucar al 973 48 21 01!