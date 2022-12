Aclariment sobre les aportacions del PSC al Ple del pressupost

El grup municipal del PSC a l’Ajuntament de Solsona considera que no s’han explicat suficientment les seves aportacions al Ple d’aprovació del pressupost, celebrat a final denovembre. El seu regidor,, destaca l’èmfasi que va posar en la necessitat dei els projectes que proposa per posar-hi fil a l’agulla: la instal·lació de noves plaques fotovoltaiques a l’escola El Vinyet i a l’edifici del Casal de Cultura i Joventut, i de grups de bateries per emmagatzemar l’energia generada i utilitzar-la per a l’enllumenat públic.“Trobem a faltar”, reitera El Mamoun, si bé felicita, alhora, el govern solsoní per les inversions que s’executaran en instal·lacions fotovoltaiques a la sala polivalent i a l’edifici de l’ajuntament. “Ja vam proposar-ho en el pressupost del 2022”. El PSC exhorta l’equip de govern a apostar decididament per aquestes energies aprofitant les subvencions europees Next Generation.Segons el seu portaveu municipal,i “aconseguir un estalvi mínim del 70 per cent de la factura”, que estima en uns 700.000 euros anuals. Aquest estalvi podria destinar-se a finançar altres projectes, com per exemple per facilitar l’accés dels joves a l’habitatge.Una altra de les aportacions del portaveu socialista al Ple de pressupost que vol subratllar és la. El Mamoun apunta aquesta xifra després de valorar les peticions que fa la direcció del centre i de contrastar el pressupost de l’escola solsonina amb el d’altres centres similars.El Ple de novembre va donar llum verda a un pressupost per al 2023 d’11 milions d’euros, un 4,26 per cent superior al de l’exercici vigent. L’aprovació va tenir elsNOTA: Les notes de premsa dels plens resumeixen les aportacions que fan totes les parts que intervenen en la sessió. Les actes dels plens es poden consultar (una vegada aprovades) a l’apartat específic del portal web municipal i les gravacions íntegres de les sessions es poden descarregar des del web de Solsona FM .