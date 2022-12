​Dimarts s’obren les inscripcions del Casal de Nadal per a infants de 3 a 12 anys del Solsonès

Inscripcions en línia

Lessón esperades pels infants, però temudes per algunes famílies, que han de fer mans i mànigues per conciliar la vida laboral i familiar. Per això el projecte, organitzat pel Consell Comarcal i l’Ajuntament de Solsona, a través dels Serveis Socials, programa el. Funcionarà del 27 de desembre al 4 de gener, excepte el cap de setmana (dies 31 i 1) de quatre de la tarda a set del vespre, amb una hora més de canguratge opcional fins a les vuit, al. Les inscripcions s’obriran en línia dimarts que ve, dia 13, fins al dia 19.Al Casal de Nadal s’hi duran a terme, com manualitats, jocs, cuina o sortides. És un servei gratuït i s’adreça a la població de la comarca nascuda entre els anys 2011 i 2019, ambdós inclosos.En cas que hi hagi més demanda que places disponibles,, com estableix la Resolució IFE/3877/2021. També es valorarà aquells infants que han de fer ús del servei de manera fixa, tots els dies.Les inscripcions es cursen a través del web d’ ”Entretemps” , on és necessari haver-se registrat prèviament, igual com s’ha fet amb les ofertes de casal anteriors. Aquesta iniciativa va començar a l’estiu, amb el Casal Infantil de Natura de final d’agost, i s’ha ampliat durant la tardor amb activitats els dissabtes. L’objectiu és reforçar els serveis de cura fora de l’horari escolar per facilitar la conciliació de les famílies. Això passa per ajudar-los a alliberar temps per compatibilitzar amb l’activitat laboral, la vida social i política, l’aprenentatge, el lleure o l’autocura.Aquests casals formen part del desplegament del programa “Temps de cures” , impulsat pelper fomentar la prestació de serveis de cura puntuals per a la població fins a 14 anys als ajuntaments de més de 20.000 habitants i als consells comarcals.de la Generalitat de Catalunya i del Programa Corresponsables del Ministeri d’Igualtat.