​La poeta manresana Elena Sixto presenta el calendari poètic «Llunarbori» a Solsona

La poeta i naturalista Elena Sixto (Manresa, 1977) presenta a Solsona elLlunarbori 2023, una publicació en què conflueixen temps, lluna, arbres i poemes. L’acte, organitzat dimecres vinent, dia 14, a les set de la tarda per la Biblioteca Carles Morató, tindrà la participació de la narradora i rapsodaAmb el Llunarbori 2023, Elena Sixto proposa unai a partir dels tretze cicles lunars que regeixen els arbres sagrats dels antics celtes. El seu calendari recupera coneixements com el cultiu lunar o les aciençades dites populars i fa un viatge poètic al llarg d'un any amb la lluna, els arbres i el temps com a protagonistes.Poeta, llicenciada en Publicitat i màster en Sostenibilitat, Elena Sixto combina la vocació per la comunicació ètica amb la formació i la pràctica de l’. És sòcia fundadora de la Xarxa Terra Viva , una associació per reinvidicar el valor de la terra, i fa guiatges de reconeixement de plantes silvestres, medicinals i comestibles.