​Els projectes Actua i Betula impulsen unes jornades sobre els serveis a les persones als pobles petits i de muntanya

A finals d'aquest 2022, des del Baix Solsonès i el Cadí-Moixeró s'impulsen de manera compartida unes jornades que busquen aprofundir en la realitat dels pobles petits i de muntanya pel que fa a l'accés als serveis a les persones i els reptes que tenen en aquest sentit lesEl projecte Betula es dedica, des del 2018, a la promoció local i desenvolupament comunitari dels pobles del, amb la participació activa d'entitats socials i culturals, ajuntaments i el Parc Natural del Cadí-Moixeró. Per altra banda, l'Actua és un servei d'acompanyament i promoció de l'acció popular als pobles delA la primera sessió, del dia, i de la mà de la Directora General de Polítiques de Muntanya i del Litoral, l'associació de Micropobles i l' associació GIGA del Solsonè s, reflexionarem sobre quins són els reptes de les polítiques públiques per a la millora de l'accés i qualitat dels serveis a les persones als pobles petits i de muntanya.ens aportarà elements per reflexionar quin és el paper de les entitats de l'economia social i solidària en la garantia dels serveis a les persones, i ens ajudarà a reflexionar i a visualitzar la línia que separa la millora de la cobertura de serveis bàsics a les persones dels processos de privatització.La segona sessió tindrà lloc el dia. Enaquesta ocasió es presentaran quatre experiències de l'que milloren la cobertura de serveis a les persones i de prestacions socials a partir de fons mutuals i cooperatius. Com a experiències d'entitats de l'ESS hi participaran una cooperativa i una associació: la cooperativa, que ofereix serveis de pediatria, ginecologia i obstetrícia a comarques com l'Alt Urgell, el Pallars Sobirà, Pallars Jussà i Alta Ribagorça, i l', que ofereix serveis a persones amb malalties neurodegeneratives o dany cerebral adquirit al Solsonès i comarques veïnes. Per la seva part, el comitè d'empresa dels estibadors delpresentarà el seu fons de Pensionistes, i una darrera iniciativa (pendent de confirmar) que presentarà l'experiència d'un fons cooperatiu per a la millora de les prestacions del permís de maternitat i paternitat.Per tal d'assistir a les sessions programades, betula@larada.coop o als telèfons 623 61 12 11 - 660 52 85 82