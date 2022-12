Eufòria marroquina a Solsona

Uns amics, de celebració Foto: Ramón Estany

Des del cotxe, manifestaven l'alegria per la classificació Foto: Ramón Estany

Una família marroquina sortint al Passeig de Solsona amb la bandera del Marroc Foto: Ramón Estany

Desenes de solsonins han sortit al carrer aquest dimarts després que s'hagi confirmat la victòria de ladavant l'espanyola als vuitens de final dela la tanda de penals. Joves, infants, gent gran i algunes dones han participat de la festa en ple cor deBanderes del Marroc, vermelles amb l'de cinc puntes, mocadors al cap amb els colors de la bandera,s'han aplegat a les vies principals de Solsona per celebrar una victòria futbolística a l'estil de les que apleguen elo elTot just quan ha finalitzat el partit, la pròrroga i els penals, molts solsonins a peu i molts altress'han s'han passejat per la ciutat, deixant-se veure i sentir, amb crits d'alegria i fent sonar els clàxons dels cotxes, així com lluint la bandera de Marroc.Durant la celebració, i per precaució d'incidents, especialment pels cotxes, que corrien bastant depressa, hi ha hagut controls de la La selecció de futbol del Marroc ha derrotat l'espanyola aquest dimarts als vuitens de final del Mundial de Qatar en unaen què els futbolistes d'Espanya han estat molt desencertats i no n'han aconseguit fer ni un. Mai la selecció del Marroc no havia arribat tan lluny en una Copa del Món. Fer-ho, a més, derrotant Espanya, en un partit que en moltes llars solsonines s'ha viscut com un, encara ha donat més al·licient als vencedors.