​BON BALANÇ DE LA FIRA DE NADAL DE RINER

La Fira de Nadal de Riner ha tancat les portes amb un bon balanç pel que fa a l’assistència de públic i amb un alt nivell de satisfacció per part dels expositors, la majoria dels quals ha mostrat la seva voluntat de repetir l’any vinent. La segona edició de la fira ha aplegat a la Casa Gran del Miracle 17 paradistes procedents de diversos micropobles del Solsonès, l’Alt Urgell i les Garrigues. L’alcalde Riner, Joan Solà, ha afirmat que, donada la bona acollida que enguany ha tingut la trobada firal, l’Ajuntament estudia ampliar l’espai de cara a la propera edició.Una de les principals novetats de la segona edició de la fira ha estat l’obertura, per primer cop, de tres espais de la Casa Gran remodelats i museïtzats, com són la cuina, el foc de rotllo i les quadres, els quals han centrat bona part de l’atenció del públic. També han tingut força èxits activitats paral·leles com el taller de degustació de cervesa Torrent, amb una vintena d’inscrits, i les activitats infantils, amb una cinquantena de participants.Solà ha destacat que la Fira de Nadal “té el triple objectiu de promocionar els productes artesanals i de proximitat, impulsar econòmicament els micropobles, entre els quals Riner, i donar a conèixer aquest fantàstic conjunt monumental que és el Miracle, i molt particularment la Casa Gran”.La Fira de Nadal de Riner ha acollit productes de qualitat i de proximitat de Riner com són mel, vi i ratafia, conserves, formatges, carquinyolis i cistelleria, a més d’oli de Granyena de les Garrigues, trumfos d’Odèn, sake i vermut de Tuixén, fruita, embotits, pa i coques, oli, xocolata, salses, sucs de fruita, cava, cervesa artesanal i productes de salut, entre altres.El públic també ha pogut tastar vi calent i secallona a l'estil rinerenc i ha pogut visitar l'Exposició de Tions i Pessebres, a l'Espai Barroc i a l'Espai Natura, a més de participar en les visites guiades a l'exposició "Intimitats al descobert".