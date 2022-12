«The Foten Soroll» celebren 55 anys tornant a l'escenari amb un concert inoblidable

El públic, omplia la sala Sputnik Foto: Ramón Estany

El Dani, interpretant un dels temes de la nit Foto: Ramón Estany

El grup, damunt l'escenari Foto: Ramón Estany

El concert va durar una hora i mitja Foto: Ramón Estany

FOTOS Concert The Foten Soroll 55 aniversari

Breu història dels Foten Soroll



Joan Tarrés. guitarra solista i Veu

Ramon Moncunill, Bateria I cantant

Jaume Calafell, guitarra ritmica i veu

Joan Badia baix i veu

Foto: Arxiu Foten Soroll



En aquesta formació Badia s'estrena com a pianista i cantant.

També en formen part Pere T. Frey guitarra i Veu, Pere Bonet baix i Pau Sabartés. bateria

Foto: Arxiu Foten Soroll



En aquesta ocasió integrada per: Joan Badia, teclats i veu; Ramon Moncunill, bateria i cantant; Pere Bonet, baix i Pep Sánchez, guitarra.

El pub Sputnik de Solsona va acollir el passat divendres 25 de novembre un emotiu concert, celebrant el 55 anys del grup solsoní The Foten Soroll. Un nombrós públic va omplir la sala, delerós d'escoltar els grans temes del rock, versionats per aquest grup veterà però amb sang jove a les venes.Els anys passen, i alguns dels components dels Foten Soroll ja no estan entre nosaltres, i així ho va voler recordar a l'inici del concert, el teclista del grup actual, Joan Badia, que va dedicar un sentit homenatge a companys com el Calafell, en Pep Sanchez i el Ramon Moncunill "Xeriff".Després de vàries setmanes d'assaig, els components de la formació actual dels Foten Soroll,(teclats),(bateria),(veu),(baix),(baix) i(baix i veus), van oferir un concert inoblidable, carregat de bon rock, que va desfermar l'alegria del públic, que va gaudir amb una hora i mitja de bon rock., amb temes com "Can't buy me love", "Never rains in California", "Like a Rolling Stone", "All right now", Kansas City", "Honky Tonk Women", "Drive my car" fins a 15 peces que acabaven amb tot un himne d'una època, "Satisfaction".La formació va nèixer l'any 1967 ( vegeu article anterior ). El 1968, amb la incorporació de Ramon Moncunill (Xèrif), la manera d'interpretar les cançons va canviar radicalment. El seu repertori era molt extens: cançons cantades i instrumentals.Tenien un total d'unes seixanta cançons. Assajaven cada dia en un magatzem de patates, que ells anomenaven: EL PALAU DELS TRUMFOS (al carrer Sant Miquel Petit), que també feien servir com a local de festes. A la fira de Sant Isidre (1968) van compartir escenari amb: Tony Ronald, La Principal de la Bisbal i Orquestra Maravella.Tanbé van actuar al Centre Lleidatà (Barcelona), "La Granja" de Tarrega, Hotel Pyréneés (Andorra), Calaf, Torà, Prats de Rei, l'Ateneu (Tàrrega), es van presentar en un concurs a Avià amb el tema: "Baby come back" i el van guanyar, també a Solsona. Amenitzaven revetlles de carrers: plaça Sant Roc i plaça Major.Alguns temes del seu repertori:"Nelstar" (Shadows)"Massachussets" (Bee Gees)"And I love her" (Beatles)"What I say" (Ray Charles)"Baby come back (Equals)I passem a l'any 1969. Joan Badia, I'únic component de les formacions anteriors, torna a formar el grup.Aquell any van participar en algun festival de Solsona i en alguna festa de carrer. Assajaven en un local a vora de les piscines de Cal Alemany (Vall Calent)Ein aquela época sonava molt per les discoteques la cançó del grup Los Canarios"Ponte de rodillas", que el grup solsoní tenia entre el seu repertori.I va arribar l'any 1970, Joan Badia tornava a posar en marxa la que seria la quarta formació dels Foten.Assajaven a l'església el Cor de Maria (pares caputxins). Varen tocar en moltes festes de barris, també a fora de Solsona. L'última actuació la van fer a Súria al "Salón Rosa", pels voltants de Pasqua.El seu repertori era variat, hi havia cançons de: Creedence Clearwater, Revival, Beatles. A partir d'aquí la formació es va desfer: Ramon Moncunill es va incorporar al Servei Militar. Joan Badia i Pep Sánchez varen formar part del conjunt de Cardona Los Rayos Azules.