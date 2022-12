Agenda d'actes i fires al Solsonès

6 de desembre

7 de desembre

8 de desembre

– Productes artesans i de proximitat dels #Micropobles. De 10 a 14 h i de 16 a 19 h al pati de la Casa Gran. A les 11 h, taller de micropobles per la mainada, a la Sala Gran. A les 11 h, possibilitats de la viticultura als micropobles, a càrrec del viticultor Jordi Molner, al camp de la vinya. A les 12 h, taller de degustació de cervesa Torrent, a l'espai Barroc (places limitades, inscripcions fins el dia 2 de desembre a l'Ajuntament de Riner). De 12 a 14 h i de 18 a 19 h, servei de vi calent i secallona a l'estil rinerenc. A les 17 h, inauguració de l'exposició en homenatge al pobled'Ucraïna, a càrrec de l'artista Sylvia Tua, pintora, activista i defensora dels Drets Humans.Durant la jornada: portes obertes a la cuina, quadra i foc de rotllo de la Casa Gran (espais recentment consolidats i museïtzats), a l'exposició de tions i pessebres, a l'Espai Barroc i a l'Espai Natura. També hi haurà visites guiades a l'exposició "intimitats al descobert".VISITA GUIADA a les 11 h i a les 16 h. Més informació i reserves: 621244364– infosalicambrils@gmail.comVISITA GUIADA "Olius Monumental", a les 12 h. Compra d'entrades: https://entradessolsones.com/activitat/olius-monumentalVISITA TEATRALITZADA. A les 16.30 h. Més informació i reserva d'entrades: https://entradessolsones.com/activitat/olius-dels-ibers-al-modernismePROJECCIÓ DE LA PEL·LÍCULA" Llach, l'últim gran concert" que es va fer al Palau Sant Jordi el desembre de 2021, amb la participació dels catarres, Joan Dausà, Gemma Humet, Suu, Natxo Tarrés, Joan Reig, Ju, Montse Castellà, Mag Lari i Marta Carrasco. A les 20 h, al Teatre municipal. Preu: 5 € a la taquilla.VISITES GUIADES AL SANTUARI DEL MIRACLE a les 11 h. Compra d'entrades: https://entradessolsones.com/activitat/visita-guiada-al-santuari-del-miracle SOLSONA: VISITES GUIADES: "Solsona monumental" a les 11 h; "Pou de Gel" a les 13 h; "Els Gegants de Solsona" a les 11.30 h. Compra d'entrades: https://entradessolsones.com/VISITA GUIADA a les 12 h. Per a més informació i venda d'entrades a: https://entradessolsones.com/activitat/visita-guiada-castell-enfestainauguració de la plaça i música amb el grup "Manxa entre cordes", a les 18 h, a la plaça 1 d'octubre.